Carmo Dalla Vecchia conta como conheceu João Emanuel Carneiro, com quem está há 18 anos

João guardou o nome de Carmo e quase recusou um trabalho no teatro, mas voltou atrás quando ouviu aquele nome entre o elenco. "Tinham chamado ele para um projeto de teatro, mas ele não estava muito interessado: [Perguntou] 'Com quem é?'. 'Carmo Dalla Vecchia'. 'Quero, vou fazer, vou fazer o projeto'. E aí a gente se conheceu". O casal tem um filho juntos, Pedro, de três anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Carmo Dalla Vecchia tem um relacionamento de 18 anos com o autor de novelas João Emanuel Carneiro. Os dois mantêm uma relação discreta que só veio a público em 2021. No programa Altas Horas de sábado (22), ele contou a história deles.

