Carla Vilhena assina com o SBT e comandará especial de Dia das Mães

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A jornalista e apresentadora Carla Vilhena, 54, acaba de assinar com o SBT. A emissora de Silvio Santos dará a ela o comando de um especial de Dia das Mães que vai ao ar no dia 6 de maio e que contará com mamães famosas. Mais detalhes do formato seguem em mistério.

"Quando o SBT me procurou, achei até que era uma brincadeira. Que coisa bonita, fazer um especial de mães. Eu não esperava, realmente. Fiquei muito animada, porque é um tema que eu gosto muito de abordar", disse ela em comunicado do canal.

Mãe de três filhos (Clarissa e Pedro, 22, e Marcelo, 15), Carla afirma que suas amigas sempre recorrem a ela quando o assunto é maternidade. "Já atendi colegas que estavam com problemas de madrugada para dizer o que precisavam fazer. É um tema que para mim é muito familiar. Os meus filhos já estão grandes, então posso falar até de adolescentes e praticamente adultos.

A princípio, o contrato da jornalista e apresentadora é pontual, mas ela diz que almeja receber mais oportunidades no SBT após o especial. "Já ficamos muito felizes com o projeto, que dirá se houver essa oportunidade. Vai ser a realização de um sonho. Uma TV grande, de sucesso, histórica e que faz parte da história de todos os brasileiros", conclui.

Carla Vilhena pediu demissão em março da CNN Brasil e na ocasião avisou que não iria para a RedeTV! como era especulado. A jornalista não chegou a completar um ano e meio no canal, que celebrou dois anos no ar no último dia 15.

Em outubro de 2020, quando a profissional chegou à CNN Brasil, ela estava longe da TV havia mais de dois anos. Vilhena deixou a Globo em 2018 após 24 anos de casa, onde foi apresentadora de telejornais regionais, do Fantástico e plantonista do Jornal Nacional.