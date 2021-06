Carioca Teka Balluthy vence o Revelações Brasil da TV Aparecida

Teka Balluthy, que já foi backing vocal da cantora Anitta, 28, fez duas grandes apresentações na noite. Ela interpretou as músicas "Dona de Mim", de Arthur Marques e gravada pela cantora Iza, e também "No More Drama", de Barry De Vorzon, James Harris, Perry Botkin, Jr. e Terry Lewis.

