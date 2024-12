Cantora japonesa Miho Nakayama é encontrada morta dentro da própria casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Miho Nakayama, 54, foi encontrada morta nesta sexta-feira (6), dentro da banheira de sua própria casa, na cidade de Tóquio.

Um amigo da atriz e cantora japonesa a encontrou desacordada e acionou paramédicos, que confirmaram o óbito. De acordo com a rede BBC, ele estranhou o fato de Miho não ter aparecido para trabalhar e decidiu procurá-la, o que ensejou a descoberta.

A assessoria de Nakayama divulgou uma nota de pesar pela morte da artista e afirmou que as causas da morte dela estão sendo apuradas. "Lamentamos profundamente ter que anunciar isso a todas as pessoas envolvidas que sempre cuidaram dela e a todos os fãs que a apoiaram, mas este incidente foi tão repentino que nós também ficamos chocados e tristes. No momento, estamos investigando a causa da morte e outros detalhes", diz o comunicado.

Miho Nakayama atuou em filmes como "Love Letter" (1995) e ficou marcada com um dos ícones do J-pop nos anos 1980 e 1990. Ela deixa um filho, fruto de seu casamento com o músico Hitonari Tsuji, 65.