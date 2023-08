Cantor gospel Regis Danese, de 'Faz Um Milagre em Mim', sofre acidente de carro em Goiás

Regis Danese é um artista gospel com mais de 860 mil ouvintes mensais no Spotify. Seu maior sucesso é "Faz Um Milagre em Mim", que soma mais de 37 milhões de audições na plataforma de streaming.

Kelly Danese, mulher do artista, também utilizou as redes sociais para informar que o marido foi conduzido ao Hospital Estadual de Jaraguá (Heja) e se encontrava em condições estáveis. Nas palavras dela, esse evento representou um "livramento".

Ainda nas imagens compartilhadas, é possível ver Danese ferido, manifestando dores intensas no abdômen. Ele relatou a destruição do veículo em que se encontrava com seu irmão, ressaltando que seu familiar saiu ileso. "Estou com muita dor no abdômen. Estou sendo atendido aqui. Deus é bom, Deus é fiel. Vai dar tudo certo. Acho que eu não vou conseguir fazer o show hoje. Orem por mim. Deus é bom, Deus é meu refúgio".

