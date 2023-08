Após transplante de Faustão, Sandra Annenberg anuncia decisão de ser doadora de órgãos

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sandra Annenberg anunciou em sua rede social ter tomado uma decisão após a repercussão do transplante do apresentador Fausto Silva. Faustão foi internado no início de agosto com uma grave insuficiência cardíaca no Hospital Albert Einstein, São Paulo, e no último domingo (27), recebeu um novo coração. A âncora da Globo Repórter, da Globo, disse que pretende doar seus órgãos: "Sou doadora".

Em seu feed do Instagram, Sandra publicou um clique em que aparece ao lado de Faustão e escreveu uma legenda falando sobre a sua torcida por uma recuperação do apresentador, de quem é muito próxima: "Se existe alguém que sempre teve um bom coração, ele se chama Faustão. Ironia da vida... Que bom que há pessoas generosas que pensam nas outras", iniciou.

A jornalista ainda ressaltou que tornou público a sua decisão para poder influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo : "Aproveito para dizer aqui, publicamente, que também sou doadora de órgãos. Quando chegar minha hora, outras pessoas poderão continuar a viver. Celebremos a vida!", escreveu ela.

Faustão já está evoluindo seu quadro clínico e se comunica normalmente. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein, no final da tarde desta quarta-feira (30), o comunicador está em plena recuperação e com o coração normalizado.

"O paciente Fausto Silva continua evoluindo dentro do esperado. Está se comunicando normalmente e se mostra muito disposto, após 72 horas desde a realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo, no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca está normalizada e estável e, hoje, foram retirados o dreno e alguns cateteres, além de o paciente ter iniciado a fisioterapia", diz o texto assinado pelos médicos Fernando Bacal, Fábio Antônio Gaiotto e Miguel Cendoroglo Neto.