Cantor Augusto Martins e pianista Paulo Malaguti homenageiam Aldir Blanc em show

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para o deleite de quem aprecia a música popular brasileira de qualidade, o álbum "Como Canções e Epidemias", lançado em 2021, deixa de existir apenas nas plataformas digitais e ocupa seu espaço no palco do Teatro Rival Refit, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (5).

O projeto do disco teve início há 16 anos, quando o cantor Augusto Martins e o pianista Paulo Malaguti gravaram uma parceria de Aldir Blanc (1946-2020) com Sueli Costa, a canção "Altos e Baixos".

A faixa saiu da gaveta e juntou-se a 13 canções. O repertório do espetáculo apresentado por esses dois talentosos artistas, no palco do Rival Refit, mostra interpretações maravilhosas em meio à arranjos inéditos. Entre as músicas, várias superconhecidas da dupla João Bosco e Aldir Blanc, como "Corsário" e "Caça à Raposa", além de "Resposta ao Tempo", do mago Cristovão Bastos, com Aldir Blanc e uma inédita, "Muito Além do Jardim", de Moacyr Luz e Aldir Blanc.

Atenção! O uso de máscara não é mais obrigatório, mas para entrar no Teatro Rival Refit é necessário apresentar o comprovante de vacinação, que pode ser a carteira digital do ConecteSUS, a caderneta física ou um papel timbrado da Secretaria Municipal de Saúde.

*

SHOW DE LANÇAMENTO DO ÁLBUM ‘COMO CANÇÕES E EPIDEMIAS’

ARTISTAS Augusto Martins e Paulo Malaguti

QUANDO Quinta-feira (5), às 19h30

ONDE Teatro Rival Refit, r. Alvaro Alvim, 33, Cinelândia, Rio de Janeiro, tel. (21) 2240-4469

QUANTO De R$ 50 a R$ 100 ingressos no link https://bileto.sympla.com.br/event/72472/d/133240