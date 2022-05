Baco Exu do Blues, Liniker e Olodum fazem show no festival Sensacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após pausa na pandemia, o festival mineiro Sensacional volta em 2 de julho e anuncia entre as principais atrações nomes como Baco Exu do Blues, Liniker com Tulipa Ruiza e Olodum, ao lado de Russo Passapusso, vocalista do BaianaSystem. Neste ano, o evento que ocorria na Esplanada do Mineirão, em Belo Horizonte, vai ser realizado no Parque Ecológico da Pampulha.

Os ingressos têm preços que variam de R$ 50 a R$ 100 e ficam disponíveis no site da Sympla.

A grande área gramada do parque terá dois palcos principais. Agnes Nunes, Lamparina com a banda Biltre e Letrux ao lado de Mahmundi também compõem o cartaz.

No coreto do parque, outro palco recebe shows de Don L, FBC, Rachel Reis e Laura Sette cantando com Iza Sabino.

De acordo com a organização, mais alguns nomes ainda serão anunciados no lineup.

Fanfarras como Babadan Banda de Rua, Belina Orkestar e Sagrada Profana se revezam ao longo do dia espalhadas pelas áreas verdes do espaço para animar o público.

Ainda entre as atrações o coletivo Masterplano promove uma festa com música eletrônica.

"Em 2022, o Sensacional traz em sua programação artistas consagrados e também novos, com equilíbrio entre gêneros, sendo 50% da programação artistas mulheres", afirma Matheus Rocha, que integra a direção do festival.

Na última edição, em fevereiro de 2020, o evento reuniu na Esplanada do Mineirão nomes como Emicida, Pabllo Vittar, Duda Beat, Elba Ramalho, Chico César e Nação Zumbi.

FESTIVAL SENSACIONAL 2022

Quando: 2 de julho (12h às 22h)

Onde: Parque Ecológico da Pampulha (av. Otacílio Negrão de Lima, 6.061, portaria 1,Pampulha, Belo Horizonte

Quanto: R$ 50 (meia-entrada), R$ 80 (ingresso social), R$ 100 (inteira)

Mais informação: sympla.com.br