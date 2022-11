Camila Queiroz e Klebber Toledo dizem que 'excesso de intimidade' foi desafio em 'Procura-se'

Queiroz reforça que o fato de o filme ser inspirado no livro "Procura-se Um Marido", lançado por Carina Rissi em 2013, que tem uma legião de fãs, tornou o trabalho ainda mais minucioso. "O livro foi como uma bíblia. Apesar de não sermos parecidos fisicamente com as personagens, trouxemos a essência deles, o que é o nosso trabalho."

O casal, já conhecido das telinhas, diz que no primeiro trabalho como atores depois de casados encontraram uma semelhança com a sua história de amor. "Nos nossos primeiros encontros a gente também não se deu muito bem. Primeiro deu choque, depois nos conectamos", conta Queiroz.

