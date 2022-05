Cadelinha de 'Chicago Fire' morre dias antes do fim da série

Treinadora da cadelinha, Christine Mahaney foi quem anunciou a morte. "Como treinadora dela, este pode ser o post mais difícil que já fiz. Com o final da 10ª temporada também vem o último episódio de Tuesday no 'Chicago Fire'", escreveu ela. "Parte meu coração compartilhar que ela faleceu no domingo, 22 de maio, devido a problemas renais imprevistos", contou.

Nas cenas, o animal, cujo nome é Tuesday, vivia no quartel dos Bombeiros e era um respiro em meio a tantos casos que os combatentes tinham de resolver diariamente. Parte do elenco prestou homenagens a ela nas redes sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dias antes do último episódio da décima temporada de "Chicago Fire" ir ao ar, na última quarta-feira (25), foi noticiado que a cadelinha da raça dalmata que fazia parte do elenco desde o sétimo ano morreu por problemas renais.

