Advogado diz que pai de Britney Spears foge de depoimento

Na mesma ocasião, classificou como "abusiva e constrangedora" a decisão judicial que permitia que o pai continuasse no controle de sua vida, e declarou que queria vê-lo preso. Jamie negou as alegações de abuso na época. "Sr. Spears lamenta ver sua filha sofrendo e com tanta dor. O Sr. Spears ama sua filha e sente muita falta dela", dizia, em comunicado divulgado pelos seus advogados.

"Apesar de suas alegações comprovadamente falsas de que ele não tem 'nada a esconder' James P. Spears está fugindo e se escondendo de seu depoimento", escreveu Rosengart em documentos aos quais o site Page Six teve acesso. A moção para obrigar o depoimento de Jamie fornece uma lista de sua suposta má conduta enquanto atuou como curador de Britney. Consta no levantamento, por exemplo, que ele teria grampeado o quarto da filha para gravar suas conversas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.