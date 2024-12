Cachorro de Anitta some na noite de Natal: 'ainda vai me matar do coração'

Antes de perder o cachorro, ela mostrou a decoração natalina do casarão, com mesa decorada para receber a família e muitos presentes embaixo da árvore.

Segundo ela, Charlie é um cachorro "mimado e chato, que gosta das coisas do jeito dele". Por isso, ela está preocupada com a permanência dele fora de casa. "Não vou nem dormir hoje".

"Esse cachorro ainda vai me matar do coração, sabe gente", ela afirmou.

Galeria Veja looks da festa de 31 anos de Anitta Famosos compareceram à festa de aniversário de Anitta em Miami https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/1794683705729426-veja-looks-da-festa-de-31-anos-de-anitta *** Segundo ela, Charlie fugiu e ela e familiares o procuraram de carro e a pé. A cantora divulgou a foto do cachorro e pediu ajuda para localizá-lo.

"Esse é o meu Natal", disse Anitta, ao compartilhar vídeo em que caminha pela vizinhança à procura do pet, no final da noite desta terça-feira (24).

Charlie, o cachorro de Anitta, sumiu no condomínio onde a cantora acaba de inaugurar a nova mansão, no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.