Bruno Scornavacca, do KLB, anuncia que será pai de um menino, Ravi

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Scornavacca, 37, que fez sucesso ao lado dos irmãos Kiko e Bruno nos anos 90 formando o trio KLB, anunciou que será pai. "É... chegou no momento onde a vida me surpreendeu, com o maior presente que Deus poderia me dar. Vindo do nada, pra se tornar a coisa mais importante do mundo", iniciou o cantor e produtor nesta sexta-feira (23).

Bruno contou que a namorada, Maria Luiza Prange, 24, o surpreendeu com a notícia via chamada de vídeo há algumas semanas. "Naquele mesmo segundo fui coberto de benção e uma tranquilidade sem tamanho, junto com uma paz e felicidade que até eu estava me estranhando. Ali eu já soube da benção derramada em cima de mim e nas nossas vidas. A chave da vida foi girada, e tudo mudou", contou.

Além de se declarar a Prange, o artista lamentou que o pai Franco Scornavacca não poderá conhecer o neto, um menino, que se chamará Ravi. O empresário morreu aos 70 anos, em setembro de 2018, em decorrência de uma parada cardíaca.

"Só sentirei porque meu grande herói, meu pai, não vai conhecer seu neto que tanto queria, mas a alegria vai reinar com os melhores tios, melhores tias e minha mãe com mais um neto. Vocês são tudo pra mim", finalizou Bruno.

Prange também compartilhou a novidade no Instagram, contando que está na 14ª semana de gestação. "Só tenho a agradecer por esse presente. Deus é perfeito! Obrigada papai Bruno por ser incrível, me surpreendendo com todo cuidado e proteção, amo você e a nossa família", disse.

Celebridades parabenizaram o casal pela novidade, entre os quais Faa Morena, Pedro Leonardo, Mariana Belém e a ex-Miss Natália Guimarães, que é casada com Leandro Scornavacca. "Deus abençoe a cada segundo. Uma única correção ao seu texto perfeito: nosso herói pode até não sorrir na nossa presença ao conhecer o novo neto, mas sim, ele vai conhecer, sim, ele vai sorrir e sei que na nossa eterna ligação, vamos poder senti-lo sorrindo", disse o tio de Ravi, Kiko Scornavacca.