Bruno Gagliasso publica foto com tatuagem em homeagem ao filho caçula, Zyan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruno Gagliasso, 38, mostrou em sua conta no Instagram neste sábado (26) a tatuagem que fez em homenagem ao filho caçula, Zyan: o nome do garoto e uma rosa. Além de a mulher do galã, Giovanna Ewbank, 34, celebridades como Antônio Calloni, Isabeli Fontana e Astrid Fontenelle encheram de emojis de coração a publicação do ator.

Quando adotou os filhos mais velhos, Gagliasso também fez tatuagens para homenageá-los. Ele tem no antebraço a reprodução de uma foto em que está com Titi, 7, no colo e o nome da garota no peito. Além disso, o ator desenhou o nome de Bless, 5, no pescoço. Zyan é o primeiro filho biológico dele e Ewbank, que estão casados desde março de 2010. O menino nasceu dia 8 de julho de 2020, no Rio de Janeiro.

Menos de uma semana após o garoto vir ao mundo, Gagliasso compartilhou uma foto em que a mão do pequeno recém-nascido aparece no rosto de Ewbank e se declarou à mulher: "Gio e forte! Forte e ponto. Ela e uma leoa, mas isso ainda e pouco para descrever sua potencia. Sua forca e o amor. E por esse sentimento infinito que ela carrega no peito que tudo ao redor se transforma."

Gagliasso também disse ser um "cara de sorte" e que não existe palavras para descrever sua admiração pela parceira. "Hoje sou um homem ainda mais apaixonado pela mulher da minha vida. E amanha, certamente, estarei ainda mais", disse.

Ewbank, que está temporariamente afastada de seu canal do YouTube devido a licença-maternidade, contou que está doando leite materno, procedimento que ela chamou de "rede de amor". "Recentemente, descobri que podemos doar o excedente do nosso leite materno, e que qualquer quantidade por menor que seja, pode ajudar a salvar vidas de bebês prematuros. Isso mexeu muito comigo, e me fez querer ajudar esse bebês e suas mães", disse

De acordo com ela, o banco de leite já teria captado mais de 500 litros de leite materno e ajudado 350 bebês. "Eu fico tão feliz em saber que faço parte disso, eu sou uma das mães que doa amor e leite materno", publicou.