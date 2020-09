Victoria e David Beckham pagam R$ 24 mil cada por hospedagem em spa de luxo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Victoria Beckham, 46, compartilhou vídeo e uma série de fotos em seu Instagram neste sábado (26) de dias de descanso em um luxuoso spa em Baden-Baden, na Floresta Negra da Alemanha, ao lado do marido, David Beckham, 45. Com apenas 15 quartos e suítes, o hotel Villa Stéphanie afirma oferecer um serviço de "alta-costura" para quem deseja experimentar o melhor e obter resultados eficazes e duradouros com a máxima privacidade e discrição.

O casal foi ao local para fazer o plano de reforço imunológico do hotel, onde os tratamentos incluem terapia com ozônio, sessões de inalação de oxigênio e massagem linfática. Os programas de relaxamento foram combinados com sessões de treinamento pessoal e atividades físicas, incluindo hidroginástica, ioga, Qi Gong e caminhadas, segundo informações do Daily Mail.

O valor pago pelos dias no retiro de luxo varia entre três noites com o custo de 1.648 libras estelinas por pessoa (correspondente a cerca de R$ 11.500) ou uma estada de sete noites por 3.430 por pessoa (equivalente a cerca de R$ 24 mil).

O hotel também se dedica a "desintoxicação digital", que tem como objetivo manter os hóspedes afastados do mundo virtual. O casal encontrou um nutricionista no dia da chegada para uma consulta de análise de preferências e necessidades pessoais.

Com cardápios elaborados para o casal por chefs, os pratos estavam repletos de vegetais e peixes, que deixaram David satisfeito. O ex-jogador de futebol exibiu as refeições em suas redes sociais. "Nunca fiz isso antes, mas tenho comido vegetais nas últimas três semanas., escreveu. Já Victoria permitiu-se relaxar, vestindo-se de forma mais simples e abrindo mão da maquiagem.

A ex-Spice Girl e o ex-jogador de futebol estão juntos desde de 1997 e casaram-se em 1999. Eles são pais de Brooklyn, 21, Romeo, 18, Cruz, 15, e Harper, 9.