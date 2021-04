Bruna Marquezine assume namoro com Enzo Celulari

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitas especulações, Bruna Marquezine, 25, e Enzo Celulari, 23, assumiram que estão juntos. Na noite desta terça (13), Dia do Beijo, a atriz publicou no Stories do Instagram uma foto em clima de romance com o namorado. "Feliz Dia do Beijo, coisa", escreveu ela.

A imagem foi feita no início do ano, em Fernando de Noronha, no litoral de Pernambuco. Enzo repostou a foto na sua rede social e completou: "feliz dia (do melhor) beijo".

Os rumores de que eles estavam se conhecendo melhor começaram em junho de 2020. Na ocasião, o jornal Extra revelou que o clima de paquera já vinha desde o começo da quarentena. Em abril do ano passado, a atriz participou de forma virtual de um evento beneficente organizado pelo filho de Claudia Raia, 54, e Edson Celulari, 62.

Logo depois que a notícia saiu, os dois trocaram mensagens se chamando de "mozão" nas redes sociais. Sem confirmar ou negar a afirmação, a atriz comentou uma publicação do empresário no Instagram sobre fome com a seguinte frase: "Boa, mozão". Ao que ele respondeu: "Bora, mozão".

Pouco tempo depois, a paquera evoluiu nas redes sociais. O empresário fez um elogio em uma sequência de fotos sensuais publicadas pela atriz. "Eu me recuso a viver meu inferno astral esse ano", disse ela na legenda, antes de ele elogiar o quadro que aparece na imagem. Mais uma vez, os fãs foram à loucura.

Neste ano, tudo indica que o flerte virtual engrenou e a relação parece ter caminhado. No final de janeiro, Marquezine e Celulari foram vistos juntos em Fernando de Noronha.

Os dois foram fotografados se divertindo em uma praia na ilha em registro foi divulgado pelo perfil Gossip do Dia, no Instagram. Já o colunista Léo Dias publicou no YouTube um registro em vídeo em que eles apareciam se beijando.

Em março deste ano, eles foram vistos novamente juntos enquanto faziam uma trilha na Pedra da Gávea, no Rio. .