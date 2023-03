Bruna Griphao vence décima Prova do Líder do BBB 23

A prova consistia em: os brothers percorreram um tabuleiro. Em algumas das casas, existiam urnas para que o participante tirasse quantas casas iria anda no tabuleiro. Em algumas casas, existiam botons com diferentes pontos. Cada brother pegava o boton correspondente e colocava nos coletes.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bruna Griphao venceu a 10º Prova do Líder do BBB 23 que exigiu sorte dos participantes. Aline Wirley e Sarah Aline não participaram da Prova, após pegarem essa consequência por terem sido eliminadas da última Prova do Líder.

