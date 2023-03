BBB 23: Após eliminação de MC Guimê, Lexa aparece aos prantos: 'É um pesadelo'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Lexa apareceu chorando, aos prantos, nas redes sociais, na noite desta quinta-feira (15). Logo após a eliminação de MC Guimê do BBB 23, por conta do assédio dentro da casa, a artista publicou um story em seu perfil mostrando seu estado.

"É um pesadelo, gente, não é possível", disse ela, em meio a muitas lágrimas. Mais cedo, a cantora havia se manifestado sobre as atitudes de seu marido, falando que estava "arrasada" e "no fundo do poço".

Juntos há sete anos, Lexa disse que MC Guimê "nunca foi essa pessoa". Na festa desta quarta-feira (15), ele apalpou Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos.

"Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada, dói demais! Eu estou arrasada, no fundo do poço. Tô machucada e não tenho forças para nada", escreveu.