Bruce Willis emociona fãs com registro de passeio com família na natureza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esposa de Bruce Willis, 67, a modelo Emma Heming Willis, 43, mostrou o registro do que foi o primeiro passeio do marido em meio a natureza e emocionou fãs. No momento feito em vídeo e em imagens, ela escreveu: "Mamãe e papai em seu habitat favorito". A foto foi tirada pela filha, Mabel, 10.

Esse foi o primeiro registro de Willis após ele sair dos holofotes de Hollywood. A família dele anunciou que ele vai se aposentar depois de receber um diagnóstico de afasia, um distúrbio de linguagem causado por um dano cerebral que afeta a capacidade comunicativa.

Apesar de a notícia do afastamento ter surpreendido muitos fãs, pessoas que trabalhavam com o ator já suspeitavam haver algo de errado com o artista há anos.

O site norte-americano Los Angeles Times entrevistou um grupo de 20 pessoas que já estiveram trabalhando ao lado de Willis em filmagens, que relataram que ele já estava com suas habilidades cognitivas deterioradas, esquecendo de suas falas, do motivo por estar no set e até mesmo disparando uma arma cenográfica na hora errada.

Entrevistados relataram que a estrela era relembrada de suas falas por meio de um fone de ouvido, conhecido como "tesourinha". Além disso, a maior parte das cenas de ação, em especial as que envolviam tiros cenográficos, teriam sido feitas com dublês.

Outra fonte relatou que há dois anos, no set de filmagem do filme "Difícil de Matar" (2020), Willis teria disparado uma arma carregada com uma bala na hora errada. Segundo dois entrevistados, ninguém ficou ferido, mas o incidente não deveria ser comentado.

O comunicado sobre o diagnóstico de afasia foi compartilhado nesta quarta (30) e foi direcionado para os fãs de Willis. "Gostaríamos de compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, o que está afetando suas habilidades cognitivas. Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que significou tanto para ele."

"Este é um momento realmente desafiador para nossa família e estamos muito gratos pelo amor, compaixão e apoio contínuos de vocês. Estamos passando por isso como uma unidade familiar forte e gostaríamos de trazer isso para os fãs porque sabemos o quanto ele significa para vocês, assim como vocês significam para ele", completa o comunicado da família.

Ator de grande sucesso em Hollywood, Willis estourou na carreira quando estreou na série de televisão "A Gata e o Rato", transmitida entre 1985 e 1989 nos Estados Unidos. Outro papel que o alçou à fama foi como John McClane, no filme de ação "Duro de Matar" (1988) seu primeiro trabalho como protagonista.

Ao longo da carreira, os filmes de Willis já renderam mais de US$ 5 bilhões ao redor do mundo. Ele já foi indicado a cinco Globos de Ouro e três Emmys.