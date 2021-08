Britney Spears reflete sobre corpo e se diz mais feliz quando está gordinha

Mathew Rosengart, advogado da artista, defendia a transferência da tutela para um profissional certificado. Agora ele também quer que as condutas de Jaime Spears durante o período de tutela continuem a ser investigadas, mesmo com a mudança.

Os internautas responderam com frase de apoio e elogios. "Você é linda, não importa o peso", afirmou um; "Garota, você é Britney Spears, quem se importa com o que os homens pensam?", falou outra; "Completamente perfeita", disse mais um.

Mostrando duas fotos, a cantora afirmou que quando tenta emagrecer, geralmente vê os primeiros resultados nas pernas, depois na barriga e por último no rosto. "É quando eu sei que realmente perdi peso", afirmou comparando as imagens.

