Britney Spears não tem contato com os filhos há mais de um ano após polêmicas públicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears passa por uma fase complicada na vida pessoal. A cantora americana está envolvida em diversas polêmicas nos últimos tempos e tem que lidar com a ausência de seus dois filhos.

Segundo o jornal americano Page Six, uma pessoa próxima da artista afirma que Britney não vê Sean Preston, 17, e Jayden, 16, desde o começo de 2022. Os dois são frutos do relacionamento com o dançarino Kevin Federline, que durou de 2004 a 2007.

O jornal teve acesso a um documentário feito pelo jornal americano TMZ sobre a vida da cantora, e o veículo afirma que os meninos pararam de responder as tentativas de contato da mãe. "No final do verão [2022], as tensões ficaram tão ruins que os meninos nem respondiam às mensagens dela. E ela ficou furiosa", diz a produtora Katie Hayes, na produção "TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom".

Em agosto do ano passado, o filho mais novo de Britney falou sobre o relacionamento com ela e afirmou que só quer que a cantora melhore mentalmente e que retomará o relacionamento de mãe e filho só caso isso aconteça.

O atual casamento de Brtiney passa por uma crise, segundo o TMZ. De acordo com o veículo, a relação de com Sam Asghari, 29, é tóxica e com direito a brigas físicas e gritos.