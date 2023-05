Missa de sétimo dia da cantora Rita Lee é transmitida online

O corpo dela foi velado na quarta no Planetário do parque Ibirapuera, em São Paulo, onde fãs e celebridades se reuniram para homenagear a artista. Ela estava reclusa nos últimos anos após receber um diagnóstico de câncer de pulmão em 2021.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A missa de sétimo dia da cantora Rita Lee, morta na última segunda-feira (8), acontece nesta terça-feira em São Paulo e é transmitida ao vivo. A cerimônia pode ser vista no canal da Paróquia São Pedro e São Paulo no YouTube.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.