Boca Rosa comenta beijo de João Guilherme e Yasmin Brunet: 'Danado'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - na festa de aniversário da cantora Luísa Sonza, 24, que aconteceu nesta segunda-feira (18), em São Paulo.

"O moloque é danado, menina, estou dizendo", escreveu Boca Rosa —como também é chamada na internet— nos comentários de uma publicação do perfil Gossip do Dia, que falava sobre o envolvimento dos dois na festa.

Andrade também já teria ficado com o filho do cantor Leonardo. Na época, ela não se pronunciou diretamente sobre o assunto, mas disse que trabalha "igual uma doida para ter liberdade de fazer o que me diverte", em seu perfil do Twitter.

Brunet está solteira desde janeiro, após o término do casamento de pouco mais de um ano com o surfista Gabriel Medina. Já João Guilherme, está solteiro desde agosto de 2021, quando anunciou o término do namoro de três anos com a influenciadora e ex-BBB Jade Picon.

Na festa em que Brunet e João foram filmados, Medina e Picon também estavam presentes. Brunet enfrentava boatos de que estaria namorando o rapper Xamã, 32. As suposições dos fãs e internautas apenas aumentaram quando ela deixou um comentário em uma foto do artista, também na segunda. "Várias queixas", escreveu ela, fazendo referência à música "Várias Queixas de Você", do grupo Gilsons.