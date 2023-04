Bob Cuspe, de Angeli, ganha tênis temático nos 40 anos de sua aparição na Folha

Não é a primeira vez que Bob ultrapassa os limites dos quadrinhos. A criação de Angeli foi tema também do filme "Bob Cuspe - Nós Não Gostamos de Gente", lançado em 2021. Produzida em stopmotion, a animação foi premiada nos festivais de Annecy e Ottawa, que estão entre os mais importantes do setor, e também disputou uma vaga para ser indicada ao Oscar.

