Aline, Bruna e Larissa se enfrentam em último Paredão do BBB 23

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aline, Bruna e Larissa estão no último Paredão do BBB 23. O trio disputa a permanência no reality show em berlinda que terá o resultado anunciado no próximo domingo (23). As duas sisters que forem menos votadas estarão na final do programa, junto com Amanda.

Na edição ao vivo, na noite desta sexta-feira (21), Tadeu Schmidt oficializou o resultado da Prova da Finalista, em que a médica foi a última a deixar o desafio. "Demorou pra cair a ficha, estou muito feliz", comemorou Amanda, recebendo aplausos das outras sisters. Além de faturar a vaga na decisão, ela ganhou um carro.

A Prova da Finalista durou mais de 17 horas. Iniciada na noite desta quinta-feira (21), as quatro participantes precisaram ficar sentadas em poltronas giratórias e segurar uma placa. Elas eram eliminadas caso deixassem o objeto cair ou desistissem de ficar ali.

A final do BBB 23 está marcada para a próxima terça-feira (25).