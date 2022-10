BGS traz simulador de corrida ultrarrealista de R$ 110 mil; saiba como é pilotá-lo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quem é fã de games de corrida e quer levar o hobby mais a sério precisa estar disposto a desembolsar uma bela grana. Um PC de bom desempenho, monitor e acessórios como volante e suporte podem somar, facilmente, mais de R$ 10 mil.

Na Brasil Game Show deste ano, porém, a brincadeira chega à casa dos R$ 110 mil. Este é o valor de alguns dos simuladores de velocidade à disposição —que o público pode experimentar de graça (o único "custo" é a paciência: as filas do evento são enormes).

O estande da Pro Racing, especializada em equipamentos voltados ao automobilismo virtual, oferece um cockpit que se move conforme as curvas, freagens e acelerações do jogo.

"Esse é um sistema que utiliza servomotores que 'conversam' com os games, assim a pessoa consegue sentir até mesmo detalhes do asfalto", diz Rodrigo Baronio, sócio da empresa.

Como é de se esperar, esse não é um equipamento para todo mundo. "Geralmente, quem se interessa mais são jogadores profissionais e pilotos", afirma Baronio.

Um deles era o gerente de SEO Mario Melo, que visitou a feira ao lado do filho. Ele joga em simuladores há três anos.

"Foi bem legal a sensação de se pilotar em um cockpit desse tipo. Ele consegue representar bem os movimentos do carro e a variação do terreno, inclusive quando você sai da pista e acaba na grama. Testei bastante essa última parte", diz, entre risos.

É o suficiente para querer ter um desse em casa? "Se não fosse tão caro, com certeza! É um equipamento que passa uma sensação muito boa sobre a movimentação e física do carro. Só falta a força G, para aumentar a adrenalina".

REALISMO EXTREMO

A reportagem também fez sua própria avaliação, com o jogo Automobilista 2. E a primeira sensação foi de estranheza: não é nada comum jogar um game de corrida e, ao mesmo tempo, sentir o corpo se movimentando como se estivesse em um carro de verdade.

Mas, com o tempo, você se acostuma e aí aproveita melhor o realismo proporcionado pelo cockpit móvel. Ele funciona como um sistema de "feedback" para o corpo e, de fato, oferece uma noção mais clara do que está acontecendo com o carro durante a disputa. Você percebe de forma bem intuitiva, por exemplo, quando ele perde aderência com a pista. Assim, pode agir da melhor forma para evitar um acidente.

E, por falar em acidentes, é aí que o simulador chega a ser melhor do que a realidade. Ele transmite uma sensação próxima do que acontece em uma colisão real, mas sem qualquer risco de lesão.

OPÇÕES MAIS MUNDANAS

A feira conta com várias outras estações de jogos dedicadas aos fãs da velocidade. No estande da PlayStation, por exemplo, há cockpits mais convencionais para curtir Gran Turismo 7, lançado para PlayStation 4 e PlayStation 5 no início do ano.

A Logitech lançou o Pro Racing Wheel, sua primeira investida no segmento de volantes e pedais de altíssimo desempenho. A base utiliza a tecnologia direct drive, na qual um motor elétrico é ligado diretamente à barra de direção e transmite com fidelidade tudo que acontece no jogo.

Já os pedais usam célula de carga, que reconhece com mais precisão a força aplicada pelos pés.

O preço, porém, não é dos mais convidativos: o conjunto de base e volante sai por R$ 9.999,90, em versões para PlayStation e Xbox (ambas compatíveis com PC). Os pedais são vendidos à parte por R$ 3.999,90.