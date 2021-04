Bella Hadid vende apartamento em Nova York por R$ 36 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bella Hadid, 24, vendeu seu apartamento em Nova York por US $ 6,5 milhões (correspondente a cerca de R$ 36 milhões). O luxuoso imóvel em estilo penthouse tem 762 metros quadrados, e conta com dois quartos, dois banheiros, um escritório e um terraço privado, segundo o portal imobiliário Realtor.com.

De acordo com o NY Post, fontes informaram que o apartamento foi vendido apenas uma semana após Hadid colocá-lo à venda. O condomínio tem piso de madeira, lustres modernos e vigas expostas no teto que se cruzam com tetos de tijolos como as ondas do mar.

Além disso, a cozinha do imóvel tem uma impressionante ilha de mármore e a suíte principal possui closet de vidro preto e banheiro privativo com chuveiro com efeito de chuva e acabamentos dourados. O apartamento conta ainda com uma escada nua que leva a um deck cercado de madeira com lâmpadas de calor embutidas, vegetação abundante e vista panorâmica da cidade.

O patrimônio líquido de Hadid não foi divulgado, mas ela ganhou US$ 8,5 milhões (equivalente a cerca de R$ 47 milhões) apenas em 2019, segundo a Forbes, que a considera uma das modelos mais bem pagas do mundo.

Hadid é conhecida por seus trabalhos de modelagem na Dior, mas também por fazer aparições em programas de televisão, incluindo Keeping Up With the Kardashians e The Real Housewives of Beverly Hills, bem como na série apresetada por sua mãe, Making a Model With Yolanda Hadid. Ela é irmã da também modelo, Gigi Haddid, 23.