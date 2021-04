Canta Comigo 3 estreia dia 25 de abril dentro do dominical Hora do Faro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A RecordTV confirmou que o reality musical Canta Comigo ganhará uma terceira temporada. A atração estreia no dia 25 de abril dentro do dominical Hora do Faro, que é exibido aos domingos a partir das 18 horas, e será apresentado pelo próprio Rodrigo Faro, 47.

A nova temporada do quadro é anunciada pouco mais de um mês após dez profissionais do reality testarem positivo para a Covid-19. Segundo nota encaminhada pela produtora responsável pelo programa, Endemol Shine Brasil à época, as pessoas infectadas foram afastadas, e as filmagens seguiram normalmente por nenhum novo caso ter sido identificado.

Ainda de acordo com a empresa, os dez profissionais contaminados ficaram em casa, e a maioria é assintomática. "Poucos apresentaram apenas sintomas leves", informa a nota. O Brasil enfrenta o pior momento da pandemia, com situações críticas em todas as regiões do país e até mesmo colapsos em algumas áreas. Os níveis de ocupação de UTIs estão acima de 90% em diversas capitais.

Canta Comigo é a versão brasileira do formato original britânico All Together Now, reality no qual os candidatos cantam diante de cem jurados que vão avaliar os artistas. As duas primeiras temporadas no Brasil foram apresentadas por Gugu (1959 -2019) e tiveram como vencedores Débora Pinheiro e Franson, respectivamente.