Belinda Davids revive hits de Whitney Houston em turnê que passa por São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conexão da cantora sul-africana Belinda Davids com Whitney Houston começou ainda na infância. Aos oito anos, ela descobriu que possuía uma extensão vocal semelhante à da artista americana e se apaixonou por sua música.

"Faço suas músicas porque amava a voz dela, sua vibração. Ela era alguém com quem as pessoas podiam se identificar. Toda garota da minha geração queria ser ela. Ela cantou as trilhas sonoras de nossas vidas. Cada música tem uma memória por trás dela", conta Davids em entrevista à Folha.

Inspirada também por artistas como George Benson e pelo gospel que ouvia na igreja, Davids iniciou sua carreira profissional aos 14 anos e, aos 16, assinou com uma gravadora local. Aos 20 anos, ela deixou a África do Sul para expandir sua carreira musical e viajar pelo mundo.

Em sua primeira vez no Brasil, Davids traz a turnê "The Greatest Love of All", na qual celebra o legado de Whitney, morta em 2012, com canções que também compõem a trilha sonora do filme "O Guarda-Costas", lançado há 32 anos.

O longa, que catapultou a carreira de Whitney Houston, narra a relação entre um agente secreto aposentado (Kevin Costner), que se torna guarda-costas de uma famosa cantora (Whitney Houston) ameaçada de morte. A produção tornou-se um clássico, especialmente por sua trilha sonora, composta por músicas icônicas como "I Will Always Love You", "I Have Nothing" e "I'm Every Woman".

Após se apresentar em Curitiba na quinta-feira (5) e em Belo Horizonte na sexta-feira (6), Davids segue para shows no Multiplan Hall, em Ribeirão Preto, neste sábado (7); no Espaço Unimed, em São Paulo, neste domingo (8); e no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, na próxima terça-feira (10). Ela encerra sua passagem pela América Latina no Chile, onde se apresentará no dia 14, no Movistar Arena, em Santiago.

Davids vê sua visita ao Brasil como uma oportunidade de se conectar com suas raízes e as de Whitney. "Vinda da África, estou ansiosa para experimentar também a diáspora negra do Brasil."

A cantora busca, com esta turnê, despertar boas memórias no público sobre o legado de Whitney. Para isso, ela incorpora elementos que vão além de sua impressionante extensão vocal, como os figurinos -- que troca sete vezes durante o espetáculo --, os trejeitos e os penteados. Ela é acompanhada por uma banda completa e dois bailarinos.

Com um alcance vocal de quatro oitavas, Davids venceu o programa de talentos Even Better Than the Real Thing, além de ter feito participações marcantes no Britain's Got Talent e no Showtime at the Apollo. Hoje, ela é reconhecida como uma das intérpretes mais fiéis ao trabalho de Whitney. No entanto, Davids não quer que sua carreira se limite a isso.

"Eu também tenho minhas próprias músicas. Minha vida inteira não é baseada na música de Whitney Houston. Acho que ficaria louca se não me afastasse disso. Preciso me ouvir às vezes, na minha própria música. Adoro o processo criativo, delicado e vulnerável de estar no estúdio", conta.

Entre as faixas do setlist do show estão clássicos como "It's Not Right but It's Okay", "Greatest Love of All" e "I Wanna Dance with Somebody".

Belinda Davids - The Greatest Love of All

Quando: Sáb. (7), às 21h

Onde: Multiplan Hall Ribeirão Shopping - av. Cel. Fernando Ferreira Leite, 1540, Ribeirão Preto (SP)

Preço: R$ 320

Classificação: 18 anos

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/belindadavids-ribeirao-preto

Belinda Davids - The Greatest Love of All

Quando: Dom. (8), às 20h

Onde: Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, São Paulo

Preço: A partir de R$ 160]

Classificação: 14 AnosLink: https://www.ticket360.com.br

Belinda Davids - The Greatest Love of All

Quando: Ter. (10), às 20h30

Onde: Ala Oeste do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Brasília

Preço: A partir de R$ 340

Link: https://www.bilheteriadigital.com