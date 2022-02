BBB 22: Arthur Aguiar descobre que Maíra Cardi está brava por ele comer pão

Pouco tempo depois, o assunto foi motivo de piada do outro confinado na Casa de Vidro. Ao ouvir de Pedro Scooby que ele havia discutido com Arthur recentemente, Gustavo brincou: "Por causa de pão?"

"O que a minha mulher falou do pão?", quis saber ele. "Ela disse que fez um projeto para cuidar de você", explicou a participante da casa de vidro. "Mas aqui só tem pão, arroz, feijão. Aqui ou você come pão ou você morre", justificou o artista.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Arthur Aguiar nem precisou ser eliminado para descobrir a irritação de sua mulher, Maíra Cardi, com a alimentação que ele tem tido dentro do BBB 22 (Globo). A autodeclarada "empresária do emagrecimento" reclamou que o marido estava comendo pão durante o confinamento, o que acabou virando meme.

