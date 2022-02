Ancine lança edital de R$ 40 milhões para filmes com coprodução internacional

Metade do valor será para obras nas quais as empresas nacionais são majoritárias. A outra parte será destinada aos projetos em que os parceiros internacionais têm a maior parte.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ancine (Agência Nacional do Cinema) acaba de aprovar nesta sexta-feira (11) um novo edital de R$ 40 milhões para a produção de filmes de longa-metragem realizados em coprodução internacional. Os recursos são do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), principal fonte de financiamento do setor.

