Barbie já foi usada em animação censurada sobre Karen Carpenter; relembre

De acordo com a Deadline, revista especializada em entretenimento, Vachon disse à plateia que a Mattel, fabricante da Barbie, chegou a visitar Haynes no escritório dele após a exibição de "Superstar" em festivais.

"Superstar" usa músicas dos Carpenters sem a autorização de Richard, irmão de Karen com quem ela formava a dupla. Ele detestou o retrato que a obra faz dos dois. Nos anos 1970, Richard enfrentava problemas com dependência química.

Dirigido por Todd Haynes, conhecido por filmes como "Carol", de 2015, e "Longe do Paraíso", de 2002, o curta-metragem, no decorrer dos anos, se tornou um item cult.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A boneca Barbie já foi usada na animação censurada "Superstar: The Karen Carpenter Story", de 1987, que conta a história da cantora, compositora e baterista da dupla The Carpenters, conhecida por músicas como "Please Mr. Postman" e "Superstar".

