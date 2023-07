Atriz da Globo Ludmillah Anjos sofre acidente de carro durante gravação de filme

Ludmillah também foi finalista da edição de 2013 do The Voice Brasil. Laís Ferreiram namorada da atriz, informou que a equipe médica vai repetir alguns exames.

"Ela está em Brasília, ainda em observação e se recuperando do acidente com acompanhamento médico. Agradecemos pelo carinho e pedimos para que continuem orando por uma rápida recuperação."

