Bárbara diz que vai confrontar Eliezer, Eslô e Viny no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ir para o seu primeiro paredão no BBB 22, no contragolpe de Arthur, Bárbara disse que vai confrontar Elizer, Viny e Eslovênia sobre de que lado eles estão no jogo.

"Eu vou falar com ele, vou falar com o Viny e vou falar com a Eslô. Eu vou perguntar: de que lado vocês estão? Porque se vocês estiverem do lado do Arthur, eu já não estou mais do lado de vocês. Porque o Arthur me colocou no paredão e virou meu adversário direto", afirmou a gaúcha em conversa com Jade e Laís.

A influenciadora tinha dito antes que o ator e cantor ficou "300 anos conversando" com o Eli e o Viny. Na sequência, Laís afirmou que avisou os dois sobre os objetivos de Arthur.

"Dá até preguiça de conversar, porque é uma coisa tão óbvia", completou Bárbara. "Mas eles não estão entendendo, eles estão cegos", disse Laís.

Já na manhã desta segunda (14), ao entrar na sala de ginástica, Bárbara olhou os bonequinhos dos participantes no quadro e disse para Jessilane que estava no local. "É, minha filha, minha batata está assando. Esse quebra-cabeça está confuso. Mas se eu ficar, vou embaralhar esse quebra-cabeça de novo."