Atriz de 'Bridgerton' observou caracóis acasalando para fazer cenas de sexo

Os caracóis parecem estar tendo um momento de muito sensual em Hollywood. Eles também fizeram uma aparição memorável no thriller erótico "Águas Profundas", com Ben Affleck e Ana de Armas. Em uma cena, um casal desses bichinhos acasala na mão de Affleck.

Ashley disse que observou os caracóis acasalando durante as oficinas de intimidade sexual de que participou -isso ajudaria a "quebrar o gelo" no set de filmagem. Ela explicou que observou os moluscos para entender melhor os mecanismos das cenas estimuladas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Simone Ashley, estrela de "Bridgerton" e "Sex Education" (Netflix), revelou que observou caracóis acasalando durante a preparação para fazer cenas de sexo nas séries. A afirmação foi feita em uma entrevista ao podcast The Envelope, do Los Angeles Times.

