Atriz critica comoção gerada por pai que vibra com filho ao andar de bicicleta

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Samara Felippo, 48, causou polêmica nas redes sociais, nesta terça-feira (14) ao criticar um vídeo que viralizou recentemente na internet. Nele, um pai aparece ensinando o filho a andar de bicicleta em uma praia e as imagens até ganharam uma música ao fundo, "Somewhere Over the Rainbow". "A cena é bonita? Obvio, ninguém discorda. Mas tudo que um pai faz de mínimo viraliza como 'paizão'. Duvido que se fosse uma mãe ali, como é de praxe, o vídeo iria viralizar", começou.

A atriz reforçou a sua teoria dizendo que já tinha passado pela experiência. "Eu mesma já postei com a minha caçula quando ela aprendeu a andar de bicicleta e nada. Só viraliza quando posto a bunda... com críticas, claro!", analisou Samara em sua conta no Twitter.

A publicação rapidamente ganhou vários comentários. Enquanto alguns defendiam o ponto de vista da atriz, outros a criticavam. "Mas aí a culpa não é do coitado por você só ser relevante para o teu público pela aparência externa, mano. Deixa o cara curtir com o filho", comentou um seguidor. Samara respondeu: "Ninguém falou que a culpa é dele. Que ótimo que ele é esse pai!!! Estou levantando um questão que jamais irão saber o que é, porque não sabem o que é ser mãe solo. E não estou falando de mim, não. São mais de 55 mil crianças foram registradas sem o nome do pai".

Uma seguidora, então, questionou se Samara não estava sendo muito crítica. "Não que você esteja errada no seu raciocínio, mas você não acha que a gente está ficando muito azeda com tanta problematização? Era só um vídeo fofo e agora virou uma tese de doutorado." "Que bom!! Que vire. Talvez vejamos menos machos tomando Campari", rebateu a atriz.

Samara ainda respondeu alguns comentários, mas decidiu encerrar o assunto depois de alguns ataques pessoais. "Aos machinhos que ficaram ofendidinhos com um debate que levantei e que só sabem entrar num assunto humilhando e ofendendo uma mulher, vão lavar uma louça, lavar uma roupa. E tem a opção ali também de "Deixar de seguir", ó que simples!! Preguiça do caralh*!".