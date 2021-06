Ator Jean Paulo Campos conta que ligações do Bom Dia e Cia não eram ao vivo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jean Paulo Campos, 18, que deu vida a Cirilo no remake de "Carrossel" e também na série "Patrulha Salvadora", ambos no SBT, revelou que as participações por telefone no programa infantil Bom dia e Cia, que apresentou em 2013 na mesma emissora, eram previamente agendadas e não ao vivo, como muita gente acreditava.

"Você não ligava e eles atendiam na hora. Você ligava em um dia para aparecer no outro, tinha um horário marcado", contou Campos. "Não era aquela surpresa de 'ah, vou ligar aqui para o Yudi e ele vai me atender agora'. A produtora atendia e falava: 'você vai participar tal hora'", disse em entrevista ao Cometa Podcast.

Campos deixou o SBT em 2017, após não ter seu contrato renovado pela emissora. "Infelizmente ficamos muito surpreendidos e tristes com a notícia do término do contrato com o Jean. Mas somos muito gratos pela oportunidade que o SBT e o Silvio deram ao nosso filho e a nossa família", se pronunciaram à época os pais do artista.

Atualmente, Campos é repórter do quadro Já Pode Sonhar, no programa de variedades Hoje em Dia (RecordTV). Ele também atua como jurado no reality musical Canta Comigo Teen (RecordTV).