Atletas olímpicos participam de atividades em unidades do Sesc SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com os Jogos de Paris ainda frescos na memória, o projeto gratuito Sesc Verão oferece programação com atividades esportivas relacionadas às modalidades olímpicas e paralímpicas.

Uma série de bate-papos, workshops e atividades práticas acontecem em diversas unidades -muitas delas com a presença de atletas medalhistas na Cidade Luz. Confira as dicas abaixo e a programação completa no site.

ATLETISMO

Jerusa Geber, ouro nos 100 m e nos 200 m da categoria T11 (deficientes visuais) da Paralimpíada de Paris-2024, ministra atividade ao lado do guia Gabriel dos Santos, em Santo Amaro, no sábado (18). Já o campeão paralímpico dos 5.000 m (também T11) Júlio César Agripino participa da vivência Atletismo como Esporte de Base e Atletismo Paralímpico, no domingo (19). Ele recebe a companhia da paratleta Vanessa Sena na unidade Campo Limpo.

Sesc Santo Amaro - r. Amador Bueno, 505, Santo Amaro, região sul. Sáb. (18), das 15h às 18h30

Sesc Campo Limpo - r. Nossa Sra. do Bom Conselho, 120, Vila Prel, região sul. Dom. (19), das 16h às 18h30

BASQUETE 3x3

Uma aula aberta sobre o esporte, variação com equipes de três jogadores, disputado em Paris na Place de la Concorde. Mostra fundamentos, técnicas de posicionamento e de arremesso. Há também desafios e circuito de habilidades para os mais voluntariosos.

Sesc Casa Verde - av. Casa Verde, 327, Jardim São Bento, região norte. Sáb. (18) e dom. (19), das 13h às 17h30

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Especialista nas barras assimétricas, Lorrane Oliveira integrou a equipe feminina que conquistou o bronze em Paris-2024. A ginasta fala de sua trajetória e mostra alguns movimentos neste sábado (18) e domingo (19). No sábado (18), Arthur Nory, especialista no solo e na barra fixa, participa de apresentação e bate-papo na unidade da Pompeia.

Sesc Casa Verde. Sáb. (18), às 14h30

Sesc Santana - Av. Luiz Dumont Villares, 579, Santana, região norte. Dom. (19), às 10h30

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93, Água Branca, região oeste. Bate-papo com Arthur Nory, sáb. (18), das 15h às 17h. Lorrane Oliveira, dom. (19), às 15h

JUDÔ

Hoje treinadora, a ex-judoca da seleção Maria Suelen Altheman -que participou de três edições olímpicas- ministra uma aula aberta da modalidade que mais rendeu medalhas para o Brasil na história dos Jogos.

Sesc Consolação - r. Dr. Vila Nova, 245, Vila Buarque, região central. Sáb. (18 e 25), das 10h30 às 12h

NATAÇÃO

Principal medalhista do Brasil nas Paralimpíadas de Paris-2024 com cinco pódios, Carol Santiago participa de bate-papo no domingo, às 15h. A paratleta participou de provas das categorias S12 e S13 (para baixa deficiência visual, porém significativa). Antes, às 12h30, a nadadora faz workshop na piscina, com dicas para aperfeiçoar a técnica do nado livre, mas a atividade é somente para quem tem credencial plena e exame dermatológico válido.

Sesc Vila Mariana - R. Pelotas, 141, Vila Mariana, região sul. Dom. (19), das 12h30 às 14h (workshop) e das 15h às 16h30 (bate-papo)

SKATE

O paratleta Felipe Nunes e a atleta Débora Badel participam de bate-papo no sábado (18), que aborda os avanços da modalidade, antes marginal. O Sesc também tem uma área dedicada ao street skate, com minirrampa, de terça a domingo, que atende a iniciantes e empresta equipamentos. A Equipe Switch dá apoio com instrutores especializados.

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, região central. Bate-papo no sáb. (18), das 14h às 16h. Pista de ter. a sex., das 9h30 às 20h; e sáb. e dom., das 9h30 às 17h. Até 2/2

TÊNIS DE MESA

Medalhistas de bronze nos Jogos Paralímpicos, os mesatenistas Danielle Rauen (duplas femininas) e Luiz Filipe Manara (duplas masculinas) participam de bate-papo no domingo e mostram suas técnicas. No sábado, 18, Hugo Hoyama se junta a Danielle para apresentação no Sesc Pinheiros.

Sesc 14 Bis - r. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, região central. Dom. (19), das 15h às 17h.

Sesc Pinheiros - r. Pais Leme, 195, Pinheiros, região oeste. Sáb. (18), das 15h30 às 17h30