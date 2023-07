Astro de 'Harry Porter' anuncia sexo do filho após três meses do nascimento

Em entrevista ao site ET, Radcliffe falou sobre a chegada da criança e como está empolgado com o momento. "É ótimo. É louco e intenso, mas ele é maravilhoso e a Erin é incrível -é um verdadeiro privilégio também ter esse tempo com ele", disse o ator à publicação nesta segunda-feira (3), revelando ao mundo que é pai de um menino.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Daniel Radcliffe já é papai desde o início de abril, mas o astro da franquia "Harry Porter" manteve em segredo o sexo de bebê. Agora, após três meses depois, ele e a namorada, Erin Drake, deram as boas-vindas ao primogênito do casal.

