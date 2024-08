Astro de 'Game of Thrones' lembra luta contra alcoolismo e internação em clínica de R$ 650 mil por mês

Hoje com 37 anos, Kit é pai de duas crianças, um menino de três anos e uma menina de um ano com a mulher, a atriz Rose Leslie. Na entrevista, ele falou sobre como a paternidade mudou sua vida.

"Eu me desprezava e não tinha orgulho de nada do que eu fazia", desabafou o ator, que diz que o abuso de álcool o levou à depressão e pensamentos suicidas.

Poucas semanas antes do capítulo final da série ir ao ar na HBO, o astro foi internado em uma clínica de reabilitação em Connecticut, no EUA, cuja mensalidade custava US$ 120 mil, cerca de R$ 650 mil. Em entrevista à GQ Hype desta segunda-feira (12), ele se abriu sobre a batalha contra a dependência.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em pleno auge de "Game of Thrones", em 2019, Kit Harington, o Jon Snow, estava no ápice de sua luta contra o alcoolismo.

