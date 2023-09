Ashton Kutcher e Mila Kunis apoiaram Danny Masterson, condenado por estupro

Ashton Kutcher e Mila Kunis, que são casados e trabalharam com Masterson em "That '70s Show, escreveram cartas enviadas ao juiz do caso defendendo o amigo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Danny Masterson, de "That '70s Show", foi condenado a 30 anos de prisão por dois casos de estupro. Ele recebeu apoio dos colegas do seriado durante o julgamento, segundo informa a Variety.

