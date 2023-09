Adriane Galisteu revela sonho de ter programa nos domingos da Record: 'Quero ser líder'

"Posso garantir que nunca vai ter acesso real ao meu contrato com a emissora, porque depois que eu assino, ele fica trancado na Record, então informações com números sobre isso não podem ser verdadeiras. É sempre especulação. Além de ser uma invasão de privacidade, deselegante, desrespeitoso", concluiu.

"Não vi isso. Me incomoda, porque geralmente não são informações verdadeiras e só atrapalham. É a mesma coisa que eu pegar o holerite de um jornalista e estampar no jornal. Ele vai gostar? Não. A pessoa que faz isso está muito sem assunto. Precisa causar", desabafou a apresentadora, que garantiu que ninguém tem acesso a contratos.

Recentemente, valores de seu contrato com a emissora supostamente vazaram nas redes sociais e na internet. Ela negou que o dinheiro relatado, de R$ 2 milhões por ano, sejam reais, mas disse se incomodar com o assunto com o assunto.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Prestes a estrear mais uma temporada como apresentadora de A Fazenda, na Record, Adriane Galisteu afirmou que tem sonhos maiores na emissora de Edir Macedo. Ela relatou que deseja ter um programa aos domingos e quer tentar entrar na briga pela liderança, com Luciano Huck na Globo e Eliana no SBT.

