Arthur Verocai faz show em São Paulo para celebrar 50 anos de seu disco de estreia

O festival acontece no Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de maio, no Jockey Club. Em São Paulo, o evento ocorre no final de semana seguinte, nos dias 3 e 4 de junho, no Novo Anhangabaú.

O Mita Festival terá Lana Del Rey e a banda britânica Florence + The Machine encabeçando a seleção, que trará ainda Sabrina Carpenter, Haim, Capital Inicial e um show de reencontro da banda NX Zero -grupo que estava separado desde 2017.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.