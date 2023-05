Entenda por que greve dos roteiristas deve ser mais branda do que da última vez

Até que os conflitos sejam resolvidos, parte da programação da TV será interrompida. Programas noturnos como Jimmy Kimmel Live e The Tonight Show with Jimmy Fallon, que usam equipes de roteiristas para escrever piadas, devem interromper imediatamente a produção.

O Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos -WGA, na sigla em inglês- convocou sua primeira paralisação em 15 anos após não conseguir chegar a um acordo com estúdios como a Disney e a Netflix. A última greve durou cem dias e custou à economia da Califórnia mais de US$ 2 bilhões.

O cenário é parecido no cinema. Na programação de 2023, a maioria dos estúdios já tem lançamentos previstos para este ano que estão finalizados e outros que já estão em processo de pré-produção com roteiros finalizados.

Segundo Ted Sarandos, um dos diretores da Netflix, a plataforma tem um material robusto para ser lançado ao longo de todo o ano e produções prontas ao redor do mundo, o que diminuiria o impacto da greve ao menos no streaming.

Com o advento do streaming e a produção de obras exclusivas para o digital, muitos estúdios pretendem cobrir os vácuos dos trabalhos paralisados. A Warner talvez seja a que mais sofra, uma vez que seu CEO, David Zaslav, congelou as principais produções para seu serviço de streaming, Max, o antigo HBO Max.

