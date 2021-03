Arthur articula para ser indicado ao Paredão em 'jogada meio suicida'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a confirmação da liderança do doutor em economia Gilberto Júnior no Big Brother Brasil 21, os participantes do programa de confinamento da Globo iniciaram as especulações de formação do oitavo Paredão.

Fiuk e Carla Diaz estão na berlinda por serem os primeiros a desistir da Prova do Líder. Após quase nove horas de prova, o cantor disse precisar ir ao banheiro e perguntou para Carla Diaz se poderiam desistir. A atriz concordou e soltou a alavanca. Os dois ainda podem escapar caso vençam a Prova Bate e Volta.

Na madrugada deste sábado (20), Arthur Picoli e Gilberto conversaram e o instrutor de crossfit afirmou que ele teve ser um dos indicados ao Paredão. "Sobrou tudo para mim", disse Arthur, que se afastou de Carla Diaz nos últimos dias.

Gilberto perguntou para Arthur se ele avalia que pode ir pela casa com vários votos. "Não sei. Estou pensando em uma jogada aí que é meio suicida. De você me botar", responde o crossfiteiro. "Eu estava pensando nisso por alguns motivos", revela Gilberto.

Arthur, então, disse ter receio de que se for indicação ao Paredão pelo líder, Rodolffo se torne alvo da casa: "Porque aí o problema vai sobrar tudo no Rodolffo ou no Caio." "Mais, aí, não é contigo", retruca o doutorando em economia. "Não quero que os caras se ferrem, mas confesso que estou pensando muito na possibilidade", continua Arthur.

"Eu falei para Sarah: 'Eu tinha dito a Arthur que se eu fosse indicado do Líder, e a gente não sabia nem quem era, se tivesse 'puxa' [Contragolpe] eu ia puxar você', porque aí a casa não ia ter opção de voto e ia ter que, realmente, sair da zona de conforto", afirmou o doutorando.

"Por um lado eu penso que é uma boa eu ir por você porque pelo menos a casa vai ter que votar, só que, por outro lado, não tem a opção do Bate e Volta. Talvez pode ser uma parada que me livra. E eu indo por você, a casa vai nos moleques", disse Arthur.

Já no Quarto do Líder, Gilberto conversou com Fiuk sobre o que havia falado com Arthur e comentei que não sabia o que o instrutor de crossfit queria. "Não sei se ele quer ver o que o povo está vendo..", disse Gilberto."

"Ele sabe que essa estratégia de pedir para colocado no Paredão é tiro no pé", pondera Sarah. "O que eu fico me questionando do Arthur é, tipo assim, ele vira para a Carla e fala: 'Por eu gostar de você, vamos fingir que você não está mais comigo'. Aí ele vira para você e fala: 'Me indica para o Paredão'. São coisas que não dá para encaixar. Você fala: 'Aonde ele quer chegar?'", indaga Fiuk.

"Ou ele já estava imaginando que você ia indicar ele de alguma maneira e ele está querendo reverter alguma coisa", reforça Fiuk. "Será? Por isso que é bom conversar com vocês", disse Gilberto. "Ele gosta de fingir desde o começo... fingiu que você ia votar em mim... fingiu que estava com Carla", prossegue o cantor.

Gilberto afirmou que Arthur deve estar no próximo Paredão, se não pela indicação do líder, pela casa: "Acho que ele não se livra desse Paredão, não".