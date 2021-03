Aos 71 anos, Iris Abravanel é vacinada contra Covid e é criticada

A vacinação contra a Covid-19 de idosos com 70 e 71 anos começará no próximo dia 27 de março, dois dias antes da previsão inicial. O início da vacinação para pessoas de 72 a 74 anos foi antecipado pelo governador João Doria (PSDB) para esta sexta (19). Anteriormente, a faixa etária só seria contemplada a partir de segunda (22).

Sem especificar o motivo, Daniela Beyruti fez uma observação na legenda da imagem ao dizer que a mulher era a sua mãe: "Estou chocada com tanta gente que vai logo julgando. Aff... vamos cada um cuidar de si? Querer o bem do próximo? Muito difícil isso?"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mulher de Silvio Santos, a autora de novelas Iris Abravanel, 71, recebeu a primeira dose da vacina contra Covid-19 em São Paulo. A novelista foi imunizada nove dias depois da segunda dose do dono do SBT, no dia 10 de março.

