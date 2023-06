Arthur Aguiar diz que não fazia Maíra Cardi feliz por comer carne vermelha

Em outubro do ano passado, o casal anunciou o fim do relacionamento de um pouco mais de cinco anos entre idas e vindas. A relação de Arthur e Maíra foi marcada por desentendimentos, revelações e discussões públicas. Em 2020, ela revelou, por meio de um vídeo, que Arthur havia cometido várias traições, enquanto ela ainda amamentava a filha dos dois anos chamada Sophia.

Arthur também reconheceu que existia uma pressão externa em cima da alimentação do casal. "Era o trabalho dela. Como o público reagia a isso [comer alimentos proibidos] e ela também, como iria lidar com essa situação? Tipo "eu cuido das pessoas, e meu marido está comendo coxinha", explicou o ator.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As traições até que foram perdoadas, mas comer carne vermelha, não, e isso atrapalhou o casamento de Arthur Aguiar, 34, com Maíra Cardi. Pois é. Foi isso que campeão do BBB 22 contou recentemente em uma entrevista. Ele acredita que não fazia a ex-mulher, que é coach de emagrecimento, feliz por causa dos seus hábitos alimentares.

