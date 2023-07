Arlindo Cruz é internado no Rio de Janeiro com pneumonia

"A Casa de Saúde São José informa que o paciente Arlindo Cruz foi atendido na unidade no dia 2 de julho e, desde essa data, segue internado no CTI para o tratamento de uma pneumonia. O quadro clínico atualmente é estável", diz o boletim.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sambista Arlindo Cruz está internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, com pneumonia. Em boletim médico fornecido à reportagem, no fim da tarde desta quarta-feira (19), o hospital confirmou a internação e deu mais detalhes sobre o quadro do artista, que é considerado estável.

