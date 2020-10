Apresentador do Globo Esporte liga para mãe ao vivo para saber cardápio do almoço

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo de um apresentador da Globo ligando para a própria mãe ao vivo para saber o cardápio do almoço viralizou nas redes sociais. O caso aconteceu durante o finalzinho do Globo Esporte Pernambuco.

O apresentador Tiago Medeiros foi o dono da pérola (assista abaixo). "É isso, minha joia. Sabadão é dia de a gente almoçar com mãe. Aproveitem bem aí o feriado. Vou até ligar para a minha para saber o que tem hoje no cardápio", começou.

Na sequência, enquanto subiam os créditos, ele ligou e a mãe atendeu. "Atende, mãe, por gentileza". Quando a mãe atendeu ele fez a pergunta: "O que tem para almoçar", indagou. "Ave Maria, quase nada", respondeu a senhora. "Então partiu PF (prato feito)", completou o jornalista. O vídeo caiu nas redes.

Até mesmo o perfil do programa no Twitter repercutiu o momento. A mãe dele se chama Flavia e não sabia que estava no ar. Justamente por isso que a reação foi tão diferente.