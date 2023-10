Após ser criticada, Drew Barrymore fica sem roteiristas para seu programa mesmo com o fim da greve

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa "The Drew Barrymore Show" está se preparando para retornar à TV norte-americana, embora seu trio de roteiristas tenha optado por não voltar ao trabalho. No mês passado, a atriz se viu em apuros quando anunciou que seu programa de entrevistas diurno iniciaria sua quarta temporada sem seus roteiristas em greve. Uma semana depois, após enfrentar críticas, ela revelou que reverteria o curso, adiando o retorno do programa até o final da greve do sindicato dos roteiristas. As informações são do The Hollywood Reporter.

Apesar da greve ter chegado ao fim, o programa teve sua reestreia marcada para o dia 16 de outubro e os roteiristas -Chelsea White, Cristina Kinon e Liz Koe- recusaram uma oferta para retornar com ele, segundo fontes. A produção está agora entrevistando novos responsáveis pelo texto.

Em setembro, o trio de roteiristas criticou o retorno inicial do programa à produção e fez piquete do lado de fora do estúdio de Manhattan de Drew por vários dias seguidos, com cartazes que diziam: "Aperte a buzina se você [ama] trabalhadores sindicalizados" ou "Notícias de Drew: Greves".

No dia 11 de setembro, elas contam ainda que souberam do retorno da atriz aos estúdios ao verem um sorteio de ingressos para a plateia - e não pelas chefias ou comunicados oficiais. Um porta-voz da atração se recusou a comentar as movimentações e a saída dos profissionais.